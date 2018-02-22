Президент Трамп встретился в Белом доме со школьниками из Флориды

В среду во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме учащиеся школы во Флориде, где жертвой стрелявшего стали 17 человек, призвали президента реформировать систему продажи и контроля за оружием в Соединенных Штатах.

Школьники и их родители рассказали, что они пережили 14 февраля, когда бывший учащийся школы открыл огонь из полуавтоматической винтовки по расходившимся после уроков школьникам. В ответ президент Трамп пообещал принять меры по усилению проверки покупателей огнестрельного оружия и объявил, что он готов выслушать любые разумные идеи, которые бы могли предотвратить подобные трагедии и осуществлять их. Одна из идей, упомянутая президентом, - предоставление учителям и другим работникам школ, прошедшим специальную подготовку, права ношения оружия. Президент также готов рассмотреть предложение о повышении минимального возраста для владельцев оружия и введении дополнительных мер по предотвращению попадания огнестрельного оружия в руки душевнобольных людей.

"Спасибо за то, что вы открыли свои сердца/ За нами наблюдает весь мир, и мы найдем решение этой проблемы", - заверил президент Трамп школьников и их родителей.

Митинги и демонстрации школьников прошли у здания законодательного собрания штата Флорида и у Белого дома.