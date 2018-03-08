Во Флориде одобрены меры по ограничению продажи оружия

Законодатели Флориды одобрили в среду закон, предусматривающий ношение оружия работниками средних школ.

Закон был одобрен через три недели после гибели 17 человек в результате стрельбы в средней школе города Паркленд. Среди основных положений закона – запрет продажи оружия людям моложе 21 года, введение трехдневной паузы между заказом оружия и его выдачей покупателю, запрет приспособлений, позволяющих вести стрельбу очередями и организация специальной программы обучения пользования оружием работников школ, у которых будет право его применения для защиты учеников в стенах школ. В эту категорию включены административные работники и обслуживающий персонал, но исключены учителя.

Решение законодателей Флориды стало результатом мощной кампании школьников и их родителей в поддержку мер по усилению контроля за огнестрельным оружием в штате с минимальными ограничениями на его продажу. Против закона резко выступила Национальная стрелковая ассоциация, заявившая, что это попытка ограничить конституционное право американцев на владение оружием. За закон проголосовали многие консервативные законодатели, традиционно выступавшие против ограничений.