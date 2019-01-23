Американская разведка предупреждает об угрозах Соединенным Штатам

В ближайшие годы Россия и Китай попытаются бросить вызов Соединенным Штатам, воспользовавшись новой ситуацией, характеризующейся ослаблением международного порядка, созданного после Второй мировой войны, системы, в которой доминировали западные демократические идеалы. Такой тезис содержится в новой разведывательной стратегии США, обнародованной в Вашингтоне во вторник.

Глобальные тенденции, среди которых снижение роли международных институций, атаки на демократию и изоляционизм в государственных структурах западных государств будут доминировать в обозримом будущем, считают американские аналитики. "Продолжающиеся попытки России увеличить свое влияние и власть в разных регионах мира скорее всего, вступят в противоречия с целями и интересами Соединенных Штатов", - говорится в документе. "Военная модернизация в Китае и его попытки добиться экономического и террориального доминирования в тихоокеанском регионе и за его пределами остается поводом для беспокойства, хотя существуют возможности совместной работы с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес”, - отмечается в разведывательной стратегии.

Этот документ обновляется каждые четыре года. После террористических атак 11 сентября 2001 года американская разведка называла международный терроризм главной угрозой Соединенным Штатам. Теперь акцент переносится на геополитическую нестабильность, нейтрализация последствий которой может представлять главный вызов Соединенным Штатам.

В документе также говорится о необходимости найти ответ на появление в руках потенциальных противников новых технологий, например, космического оружия, кибертехнологий, позволяющих подрывать веру общества в демократические институты, и суперкомпьютеров, способных помочь противникам США добиться военного преимущества.