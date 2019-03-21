Гражданин Литвы похитил более ста миллионов долларов у Google и Facebook

Гражданин Литвы Эвальдас Римасаускас признал себя виновным в хищении более 100 миллионов долларов у американских интернет-компаний. По сообщениям СМИ, объектами мошенничества стали Google и Facebook.

В пресс-релизе прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила, что 50-летний Римасаускас создал в Латвии компанию с именем очень похожим на имя авторитетного поставщика технологической продукции Quanta из Тайваня. Используя это сходство, и данные, полученные благодаря взлому электронной почты пострадавших компаний Римасаускасу удалось усыпить внимание сотрудников этих компаний и выставлять им счета на якобы продавамое им технологическое оборудование в период с 2013 по 2015 год. За это время компании-жертвы перевели на его счета в Латвии и Кипре примерно 123 миллиона долларов. Деньги из этих счетов потом быстро переводились в другие банки на счета Римасаускаса в Латвии, Кипре, Словакии, Литве, Венгрии и Гонконге. Для придания видимости законности этих банковских операций Римасаускас пользовался обширным аксессуаром поддельных фактур, контрактов и деловых писем с фальсифицированными подписями и корпоративными печатями.

По запросу США Римасаускас был арестован литовскими властями в марте 2017 года и экстрадирован в Нью-Йорк в августе того же года. Расследованием его преступлений занимается следовательская группа из отдела прокурора Южного округа Нью-Йорка. По американским законам Римасаускасу грозит до 30 лет тюрьмы, оглашение приговора назначено на 24 июля.