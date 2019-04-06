США внесут стражей исламской революции в список террористов

Соединенные Штаты намерены внести иранский корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Об этом со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа сообщают информационные агентства.

Это первый случай отнесения к террористическим организациям официальной государственной структуры. Ожидается, что о соответствующем решении будет объявлено в понедельник.

Подобное решение обсуждалось в течение нескольких лет. Еще в 2007 году одно из подразделений стражей исламской революции, отвечающее за операции за рубежами Ирана, было внесено в список террористических организаций. В 2017 году глава корпуса предупредил, что в ответ на такое решение "стражи" будут рассматривать американскую армию как террористическую организацию. Американские критики этого решения предупреждают, что оно может дать повод властям недружественных США стран предпринять подобные действия в отношении американских войск и сотрудников разведки.

Корпус стражей исламской революции был организован в 1979 году после революции, во время которой был свергнут монархический режим. Он является самой могущественной из структур, отвечающих за безопасность страны. По оценкам, его численность составляет 125 тысяч человек. В его состав включены военно-воздушные и военно-морские подразделения.