СМИ: Президент Трамп намерен отказаться от соглашения с Ираном

Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит во вторник о несоответствии интересам США соглашения об иранской ядерной программе, подписанного в 2015 году США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Ираном. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщила в понедельник вечером газета New York Times.

Согласно американскому законодательству, президент США каждые шесть месяцев должен извещать Конгресс о том, соответствует ли это соглашение – Всеобъемлющий план действий – интересам Соединенных Штатов. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп называл это соглашение «катастрофическим» и «безумным», поскольку оно позволило Тегерану сохранить свою ядерную программу и не воспрещает создание средств доставки ядерного оружия. Однако до сих пор президент Трамп сертифицировал это соглашение как соответствующее интересам США.

В понедельник президент Трамп объявил, что он обнародует свое решение во вторник в 14:00 часов. Если он откажется сертифицировать соглашение, то результатом станет восстановление американских санкций против Ирана, введение полного запрета на американские инвестиции и сделки американских и граждан с иранскими компаниями и предпринимателями. Объектом санкций также могут стать компании и граждане других стран, продолжающих сотрудничество с Ираном.

Европейские союзники пытались в последние недели переубедить президента Трампа, призывая его сохранить соглашение в измененном виде, предупреждая, что отказ от его выполнения может дать Тегерану формальный повод для возобновления ядерной программы, что может привести к созданию иранского ядерного оружия. Однако и президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признали в последние дни, что им не удалось убедить Дональда Трампа в своей правоте.