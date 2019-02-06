Американский генерал: "ИГ" может возродиться в Сирии

В среду глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел на слушаниях в Cенате заявил, что террористическая организация ИГ (запрещена в России ) будет представлять устойчивую угрозу после запланированного ухода американских войск из Сирии, сообщив, что ИГ сохранила лидеров, боевиков, посредников и ресурсы, которые будут подпитывать их террористическую деятельность.

Генерал Вотел, курирующий военные операции на Ближнем Востоке, сообщил, что террористическая группировка ИГ все еще контролирует около 52 квадратных километров территории Сирии, что намного меньше 88 тысяч квадратных километров, которые контролировали боевики в 2014 году. Эти данные ранее использовал президент США Дональд Трамп для подкрепления своего довода о том, что американские войска и их союзники в основном одержали верх над ИГ.

По мнению главы Центрального командования, если не будет постоянного противодействия терроризму, группировка «может возродиться в Сирии в течение шести-двенадцати месяцев и вернуть себе ограниченную территорию» в долине реки Евфрат.

Слушания в Сенате прошли через несколько недель после неожиданного заявления президента Дональда Трампа о намерении вывести американские войска из Сирии и значительно сократить американский контингент в Афганистане. Джозеф Вотел заявил, что с ним не консультировались по поводу решения вывести американские войска из Сирии. "Я не был осведомлен об этом", - сказал он на слушаниях в Конгрессе.

Решение Дональда Трампа вызвало резкую критику среди части истеблишмента даже внутри Республиканской партии, а также привело к отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса.