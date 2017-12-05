США признают Иерусалим как столицу Израиля

Соединенные Штаты признают Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во время телефонных разговоров с лидерами Израиля, Палестинской автономии, Саудовской Аравии, Египта и Иордании. Ожидается, что в среду Дональд Трамп сделает соответствующее официальное заявление.

Переезд в силу технических и организационных причин состоится не ранее, чем через шесть месяцев.

Лидеры арабских стран подвергли резкой критике решение Дональда Трампа. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что необходимо воздержаться от любого шага, который бы мог подорвать будущее мирное соглашение между палестинцами и израильтянами. Французское министерство иностранных дел подчеркнуло, что статус Иерусалима должен быть определен в результате израильско-палестинских переговоров. Непоименованные американские представители сообщили, что президент Трамп считает, что подобное решение будет способствовать прогрессу мирного процесса. Они предупредили, впрочем, что это решение станет формальным лишь после официального заявления президента Трампа.

Переезд американского посольства в Иерусалим и признание города в качестве столицы Израиля будет противоречить международному консенсусу. Подавляющее большинство западных столиц не признает Иерусалим как столицу Израиля. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим, который включает в себя старый город, где сосредоточены религиозные святыни мусульман, христиан и евреев будет столицей их государства.

В 1995 году американский Конгресс принял закон, предписывающий перенос американского посольства в Израиле в Иерусалим и содержащий призыв к признанию неделимого Иерусалима столицей Израиля. Это решение не было осуществлено, потому что президенты Клинтон, Буш-младший и Обама настаивали на том, что Конгресс не имеет права определять внешнюю политику Соединенных Штатов.