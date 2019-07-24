Конгресс принял резолюцию с осуждением попыток бойкота Израиля

Палата представителей во вторник приняла резолюцию о противодействии глобальному движению бойкота против Израиля.

В резолюции против бойкота Израиля, автором которой является демократ парламентарий из штата Иллинойс Брэд Шнайдер, говорится о том, что Конгресс отвергает попытки бойкота Израиля и американских компаний, сотрудничающих с израильскими фирмами. В ней утверждается, что движение в поддержку бойкота Израиля «подрывает» попытки решения конфликта путем создания палестинского государства на территориях палестинской автономии, поскольку оно требует уступок от Израиля и побуждает палестинцев отвергать переговоры надеясь на уступки в результате международного давления. Американские законодатели подтвердили поддержку принципа создания независимого демократического палестинского государства.

Голосование выявило заметный раскол в рядах демократов-законодателей.

16 демократов проголосовали против резолюции, среди них представители так называемого прогрессивного крыла партии Ильхан Омар из штата Миннесота и Рашида Тлейб из штата Мичиган, которые поддерживают бойкот Израиля.

Напомнив о палестинских корнях своей семьи, Тлейб заявила, что не может оставаться в стороне и наблюдать за этим посягательством на свободу слова и на право бойкотировать «расистскую политику правительства государства Израиль». Со схожим заявлением выступила и рожденная в Сомали Омар.

Большинство американских законодателей настаивает, что критика политики правительства Биньямина Нетаньяху приемлема, неприемлемы проявления антисемитизма или бойкот израильских производителей.

Лидеры демократов в Палате представителей представили резолюцию в рамках ускоренного процесса, который требовал большинства в две трети голосов для принятия решения и ограниченного обсуждения до 40 минут. Никто не высказался против резолюции во время назначенных прений однако обе, Омар и Тлейб выступили с заявлениями до начала процедуры в Палате, чтобы объяснить почему они голосуют против.

Во вторник Палата представителей также приняла резолюцию об оказании дополнительной помощи Израилю в целях обеспечения безопасности государства.