Подруга Пэддока: я не могла представить, что он планирует подобное

Сожительница Стивена Пэддока, подозреваемого в расстреле зрителей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегаса, заявило, что ей в голову не приходило, что Пэддок может готовиться к насильственным действиям.

Марилу Дэнли, находившаяся во время атаки в Лас-Вегасе на Филиппинах, вернулась во вторник в Соединенные Штаты и была вызвана для дачи показаний в ФБР и полицию Лас-Вегаса. Дэнли жила с Пэддоком продолжительное время, Пэддок перевел ей на Филиппины 100 тысяч долларов и у правоохранительных служб было к ней немало вопросов. Сообщалось, что она подозревалась в причастности к преступлению.

По ее словам, Пэддок купил ей дешевый билет около двух недель назад с тем, чтобы она побывала на своей родине и провела время с семьей. 100-тысячный перевод предназначался для покупки дома на Филиппинах ее семьей. "Стивен Пэддок ничего не говорил и не предпринимал никаких действий, которые могли служить предупреждением о том, что нечто ужасное может произойти", - говорится в заявлении, распространенном адвокатом Марилу Дэнли.

Через три дня после самого кровопролитного в истории США массового убийства у следствия нет объяснений мотивов действий убийцы. Как сообщил заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб в интервью телекомпании CNBC, отсутствие ясной мотивации оказалось сюрпризом для следователей: "Это дело отличается от прошлых дел, потому что у нас нет указаний ни на идеологию ни на другие мотивы, которые могли заставить его действовать".