Ведущий корреспондент Wall Street Journal уволен за этические нарушения

Газета The Wall Street Journal уволила в среду Джея Соломона, одного из ведущих корреспондентов-международников за нарушение этических норм.

Как стало известно в результате расследования, проведенного агентством Associated Press, рожденный в Иране преуспевающий американский бизнесмен Фархад Азима, который в прошлом был источником информации, использованной в нескольких публикациях Соломона, предложил ему 10 процентов пакета акций организуемой им компании. Хотя Джей Соломон не стал совладельцем компании и не получил никаких денег газета сочла неприемлемым такое поведение корреспондента.

"Я никогда не входил в деловые отношения с Фархадом Азимой и не намеревался этого делать, - заявил Соломон в интервью Associated Press. - Но я понимаю, что электронная переписка с ним и наши разговоры могут выглядеть будто я был вовлечен в сомнительную деятельность. Я приношу извинения моим руководителям и коллегам по газете".

Джей Соломон был одним из первых корреспондентов, сообщивших в апреле нынешнего года о неудавшейся попытке корпорации ExxonMobil добиться исключения своей сделки с Роснефтью на ведение буровых работ в Черном море из сферы действия санкций.

The Wall Street Journal - самая крупная по тиражу американская газета, общее число подписчиков которой свыше 2 миллионов человек.