Президент Трамп отказался рассекретить меморандум демократов

Президент США Дональд Трамп отказался обнародовать секретный меморандум, в котором опровергается вывод о том, что ФБР могло незаконно получить ордер на прослушивание телефонов бывшего советника Трампа.

Этот меморандум был подготовлен законодателями-демократами в ответ на меморандум республиканцев, обнародованный 2 февраля. В документе республиканцев утверждается, что запрашивая в 2016 году ордер на прослушку Картера Пейджа, советника кандидата в президенты Дональда Трампа, ФБР не сообщило суду о сомнительном происхождении улик против Пейджа, на основании которых сделан запрос. Эти улики были собраны по заказу оппонентов Дональда Трампа.

В документе демократов якобы приводятся дополнительные данные и опровергается этот вывод.

Отказываясь рассекретить меморандум демократов, президент Трамп сослался на рекомендации ФБР и министества юстиции. В письме, направленном Белым домом комитету Палаты представителей по делам разведки, говорится, что меморандум "содержит ряд обоснованно засекреченных и крайне деликатных пассажей", которые могут раскрыть методы сбора развединформации. Президент предложил авторам переработать меморандум, выразив готовность обнародовать его новую версию.

Президент Трамп заявил, что меморандум республиканцев оправдывает его скептическое отношение к расследованию связей людей из его предвыборного штаба с представителями Кремля.