Мексика отправляет 15 тысяч военнослужащих к границе с США

Правительство Мексики объявило о размещении 15 тысяч военнослужащих вдоль границы с Соединенными Штатами. Цель операции – предотвратить незаконное пересечение границы мигрантами из Центральноамериканских стран.

Развертывание этого контингента происходит после того, правительство Мексики под угрозой введения Соединенными Штатами импортных пошлин на мексиканские товары согласилось предпринять экстраординарные меры для того, чтобы замедлить миграционные потоки. Мексика также обратилась с призывом к Организации Объединенных Наций и к Вашингтону оказать содействие в решении этой задачи.

Ранее Мексика объявила о размещении более 2000 военнослужащих вдоль своих южных границ с Гватемалой и Белизом откуда проходит основной поток мигрантов из Центральной Америки направляющихся в США. Министр обороны Мексики Луис Сандовал подчеркнул, что передвижение нелегалов на территории страны является административным, а не уголовным нарушением и что в отношении всех задержанных лиц применяются только административные меры воздействия.

Трамп выдвинул Мексике ультиматум в мае угрожая установить 5-ти процентный тариф на весь мексиканский импорт в США если незаконная миграция из Мексики в США не будет приостановлена.

Одновременно губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил в пятницу, что отправит еще 1000 военнослужащих Национальной гвардии вдоль границы США и Мексики и обвинил Конгресс в неспособности принять меры в связи с расширяющимся гуманитарным кризисом.



