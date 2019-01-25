В пятницу США начнут возвращать мигрантов в Мексику

В пятницу первая группа мигрантов, запросивших политического убежища после пересечения мексикано-американской границы, будет возращена властями Соединённых штатов в Мексику, где они будут дожидаться рассмотрения их запроса в иммиграционными властями. Этот шаг знаменует резкое изменение иммиграционной практики Соединенных Штатов.

Изменение процедуры рассмотрения прошений о предоставлении убежища произошло через месяц после того, как министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен объявила, что соискателей убежища будут отправлять обратно в Мексику пока из заявления будут рассматриваться в Соединенных Штатах. «Мы уведомили мексиканское правительство о наших намерениях. В ответ Мексика приняла независимое решение о том, что они обязуются принять необходимые меры на своей стороне границы», - заявил Нильсен. Эта политика направлена на борьбу с растущим числом мигрантов из Центральной Америки, многие из которых, получив отказ в предоставлении убежища, оставались на территории США незаконно.

США и Мексика достигли в ноябре соглашения, согласно которому мигранты, которые еще не пересекли южную границу, остаются в Мексике, пока их запросы о предоставлении убежища рассматриваются американскими властями. В прошлом Мексика отказывалась принимать мигрантов, за исключением мексиканцев, высланных из Соединенных Штатов.

Администрация Дональда Трампа и Министерства внутренней безопасности подверглась критике после того, как Белый дом объявил об изменениях в иммиграционной политике. Одно из нововведений – запрет на подачу заявлений о предоставлении убежища для тех, кто находился в США нелегально, другое – требование подавать запросы на убежище с территории Мексики, до пересечения границы США и ожидать там ответа на запрос. Оба решения властей в данный момент оспариваются правозащитниками в судах.