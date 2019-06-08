Трамп отказался от введения импортных пошлин на товары из Мексики

В пятницу вечером Дональд Трамп объявил об отказе от введения 5-процентной пошлины на товары, импортируемые из Мексики. Администрация Трампа планировала ввести эти пошлины в понедельник для того, чтобы убедить власти Мексики остановить поток мигрантов из Центральной Америки, которые передвигаются по ее территории на пути к американской границе.

Президент написал о своем решении в Твиттере: "Соединенные Штаты достигли соглашения с Мексикой. В результате этого пошлины, которые должны были вступить в силу в понедельник приостановлены на неопределенный срок. Мексика согласилась предпринять серьезные меры для того, чтобы ослабить поток мигрантов к нашей южной границе".

Согласно заявлению Госдепартамента, мексиканское правительство обязалось дислоцировать национальную гвардию на южной границе Мексики и в других частях страны, усилить борьбу с организациями, занимающимися переправкой нелегальных мигрантов через границу с США, теснее координировать свою деятельность в этой области с американскими властями.

Сообщение о том, что президент Трамп намерен прибегнуть к таможенным тарифам, чтобы заставить Мексику остановить мигрантов, было встречено в основном критикой в Соединенных Штатах. Среди оппонентов президента были многие законодатели-республиканцы, которые опасались, что удорожание товаров из Мексики, которая является третьим по величине торговым партнером США, приведет к удорожанию товаров в США, особенно, если президент Трамп исполнит свою угрозу и повысит импортные пошлины до 25 процентов. Многих законодателей беспокоит готовность президента использовать торговые отношения как инструмент разрешения внешнеполитических проблем. Конгрессмены намеревались принять закон, блокирующий пошлины против Мексики.