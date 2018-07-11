Cенат США принял резолюцию в поддержку НАТО

Во вторник Сенат Конгресса США подавляющим числом голосов - 97 против 2 - одобрил резолюцию в поддержку НАТО.

В резолюции содержится выражается поддержка НАТО и содержится призыв к администрации Дональда Трампа закончить разработку широкомасштабной стратегии с целью нейтрализовать враждебные усилия России, нацеленные на подрыв веры в западные демократические институты.

Резолюция была принята накануне саммита стран-членов НАТО. Она рассматривается многими американскими законодателями как противовес заявлениям президента США Дональда Трампа, который не однажды выступал с критикой союзников по НАТО в основном за их нежелание выделить больше средств на поддержание боеспособности своих вооруженных сил. Президент бросил подобный упрек в адрес союзников в понедельник за два дня до начала саммита НАТО.

"Никто не должен испытывать никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов выполнить свои обязательства по взаимной обороне с союзниками по НАТО", - заявил инициатор резолюции сенатор-демократ Джек Рид. Он назвал верность США НАТО "нерушимой" и оценил решение провести американо-российский саммит "опрометчивым". "Я думаю, необходимо подтвердить нашу однозначную приверженность союзу НАТО", - подчеркнул в телевизионном интервью один из руководителей республиканской фракции в Сенате Джон Тьюн.