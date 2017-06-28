Палата представителей Конгресса: США верны 5 статье устава НАТО

Cоединенные Штаты привержены 5 статье устава НАТО, гарантирующей совместный ответ всех 29 членов организации на нападение на любую из его стран-членов, провозгласила во вторник Палата представителей Конгресса США.

423 члена палаты из 427 проголосовали за резолюцию, в которой "торжественно подтверждается" приверженность США 5 статье. В ней также содержится призыв к странам-членам повысить свои оборонные расходы до 2 процентов государственных бюджетов. "Ввиду угроз, перед которыми предстали мы и наши партнеры во всем мире, сильный союз НАТО стал более важен, чем прежде", - заявил спикер Палаты представителей Пол Райан.

Конгресс предпринял этот шаг после того, как заявления президента Трампа вызвали вопросы о готовности США выполнить свои союзнические обязательства. Во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе Дональд Трамп ничего не сказал о поддержке Вашингтоном этого ключевого положения устава НАТО. Впоследствии президент Трамп заявил о поддержке договоренности о совместной обороне.