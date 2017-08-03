США запретили поездки своих граждан в Северную Корею

Соединенные Штаты запретили поездки американских граждан в Северную Корею. Согласно заявлению госдепартамента, запрет вступит в силу 1 сентября нынешнего года. Все находящиеся на территории КНД американцы, должны покинуть страну к этой дате.

Принимая такое решение, американские власти исходят из того, что существует значительный риск "длительного задержания" американских туристов, посещающих Северную Корею. Для журналистов и работников гуманитарных организаций может быть сделано исключение из этого правила.

Госдепартамент вводит запрет на поездки американцев в Северную Корею на фоне возрастающей напряженности на корейском полустрове в результате двух испытаний Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь континентальной территории США.

Сейчас в северокорейских тюрьмах находятся трое американских граждан - два ученых и проповедник. Американский студент Отто Вармбиер, приговореный к 15 годам принудительных работ по сфальсифицированному обвинению, был возращен в США в июне в состоянии комы и скончался через несколько дней в американской больнице. Причины, вызвашие это состояние, неизвестны.