Трамп: США ответят "огнем и гневом" на северокорейские провокации

"Для Северной Кореи было бы лучше воздержаться от будущих угроз в адрес Соединенных Штатов, ибо они будут встречены огнем и гневом, каких никогда не видел мир", - заявил президент США Дональд Трамп.

Это была реакция президента США на угрозы "преподать США серьезный урок", последовавшие из Пхеньяна после одобрения в субботу Советом безопасности ООН резолюции, предусматривающей дополнительные санкции против КНДР в ответ на испытания межконтинентальных баллистических ракет. Эти санкции, как ожидается, лишат Северную Корею 1 миллиарда долларов экспортных доходов, почти трети всех экспортных поступлений. Резолюция была единодушно одобрена Советом безопасности.

Во вторник незадолго до заявления президента Трампа газета "Вашингтон Пост" опубликовала информацию о докладе аналитиков американской военной разведки, которые пришли к выводу, что Пхеньяну уже удалось создать миниатюрную ядерную боеголовку, которую они могут установить на баллистических ракетах. Западные аналитики предполагали, что Северной Корее потребуется еще несколько лет для создания работоспособной боеголовки, самого технически сложного компонента ядерного оружия.

Появление межконтинентальных баллистических ядерных ракет повышает ставки для президента Трампа, пишет "Вашингтон Пост", который заявлял, что Вашингтон не позволит Пхеньяну угрожать Соединенным Штатам ядерным оружием.

Резкие заявления президента Трампа вызвали критику со стороны нескольких законодателей, опасающихся, что они могут еще больше накалить ситуацию вокруг северокорейской ядерной программы. "Вы должны быть уверены, что вы можете сделать то, что вы угрожаете сделать... Это очень-очень серьезно", - заявил Джон Маккейн.