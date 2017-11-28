Гавайи возобновляют тестирование систем воздушной ядерной тревоги

Штат Гавайи возобновляет регулярное тестирование систем воздушной ядерной тревоги, прекращенное 30 лет назад. Поводом для этого стала угроза ядерной атаки, исходящая от Северной Кореи, заявили в понедельник представители управления штата по чрезвычайным ситуациям.

В первый рабочий день каждого месяца в 11:45 утра в течение 60 секунд будут звучать сирены воздушной тревоги, которые будут слышны во всех населенных пунктах штата. Одновременно по всем системам связи будет передаваться призым к жителям "немедленно вернуться в помещения, не выходить из помещений, ждать дальнейших указаний".

По подсчетам специалистов, взрыв бомбы мощностью в 150 килотонн над Оаху, самым населенным из гавайских островов где расположена столица штата Гонолулу, может привести к гибели 18 тысяч человек, от 50 до 120 тысяч человек могут получить ранения. Как считается, такой бомбой уже располагает Пхеньян. При этом около 90 процентов населения штата не ощутят на себе прямых последствий подобной атаки. В случае запуска северокорейской ядерной ракеты у жителей штата будет от 12 до 15 минут, чтобы попытаться укрыться от последствий взрыва в помещениях. Специальных убежищ в штате нет.