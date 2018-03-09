Дональд Трамп проведет переговоры с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с главой Северной Кореей Ким Чен Ыном. Предположительно, переговоры могут состояться в ближайшие два месяца.

Это известие последовало после встречи Дональда Трампа с представителями южнокорейского правительства, которые несколько дней назад провели переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Они передали Дональду Трампу приглашение северокорейского лидера на переговоры, целью которых должно стать прекращение северокорейской ядерной программы и уничтожение ее ядерного арсенала. Президент Трамп в сообщении на Твиттере выразил оптимизм по поводу будущей встречи, подчеркнув, что Северная Корея отказывается от проведения ракетных испытаний на время переговоров, и заявив, что санкции против Пхеньяна останутся в силе до достижения соглашения.

Действующие американские президенты никогда не встречались с северокорейскими руководителями, Дональд Трамп настаивал на том, что он не совершит ошибку предшественников и не вступит в продолжительные переговоры, которые не приводили в прошлом к желаемым результатам. Как отмечает газета New York Times, это "захватывающая дух политическая игра” Дональда Трампа. Он делает гигантский жест, соглашаясь встретиться с Ким Чен Ыном до начала переговоров, а не по их завершении в надежде на то, что его личное участие может привести к реальным результатам.

Дата и место проведения встречи пока неизвестны.