Директор ЦРУ Майк Помпео секретно встретился с Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ Майк Помпео провел секретную встречу в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Встреча состоялась чуть больше двух недель назад, сообщают американские средства информации.
Помпео посетил Пхеньян в рамках подготовки американо-северокорейского саммита, который, как ожидается, может пройти в конце мая – начале июня. Несколько дней назад, выступая на слушаниях в Сенате, который рассматривает его кандидатуру на должность государственного секретаря, Майк Помпео выразил оптимизм по поводу результатов готовящегося саммита. На нем могут быть достигнуты результаты, в которых «Америка и мир так отчаянно нуждаются», сказал Помпео.
Во вторник после встречи с премьер-министром Японии Шиндзо Абе в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сообщил о том, что рассматривается пять возможных мест проведения встречи в верхах. Все они находятся за пределами Соединенных Штатов. По словам президента, обе стороны накануне саммита полны «добрых намерений». Однако «в конце концов важен конечный результат», подчеркнул президент.
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