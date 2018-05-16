Пхеньян ставит под вопрос встречу Трампа и Кима

Во вторник Пхеньян поставил под вопрос проведение американо-северокорейского саммита, намеченного на 12 июня в ответ на проведение американо-южнокорейских учений. "Соединенные Штаты должны серьезно задуматься о судьбе планируемого саммита в свете провокационной военной шумихи, организованной совместно с южнокорейскими властями", - говорится в официальном заявлении Пхеньяна.

Неожиданное заявление, обнародованное глубокой ночью по местному времени, последовало через четыре дня после начала ежегодных двухнедельных военно-воздушных учений, во время которых около ста военных самолетов из двух стран занимаются отработкой воздушных боев. Заявление, в котором маневры названы "провокацией, направленной против" Северной Кореи, вызвало удивление еще и потому, что Пхеньян никак не отреагировал на более масштабные совместные американо-северокорейские учения, прошедшие в апреле.

Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США не получила извещения об отмене саммита, продолжают подготовку к нему и уверены, что корейский лидер Ким Чен Ын осознает необходимость проведения подобных маневров.

Одновременно с предупреждением в адрес США Пхеньян отменил встречу своей высокопоставленной делегации с представителями Южной Кореи, которая должна была состояться в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны.

Угроза отказа от саммита в ответ на проведение американо-южнокорейских военных учений противоречит заверениям Ким Чен Ына, что он осознает, что регулярные учения американо-северокорейские учения будут продолжаться, данные во время встречи с южнокорейскими представителями.