У США был канал связи с Пхеньяном в течение десятилетия

Американские разведслужбы поддерживали секретные конктакты с разведслужбами Северной Кореи в течение последнего десятилетия. Канал связи оставался открытым в кризисных ситуациях. Благодаря этим контактам удалось организовать освобождение американцев, задержанных Северной Кореей и подготовить встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Ключевой фигурой с северокорейской стороны был тогдашний глава северокорейской разведки Ким Ен Чхоль. Ныне он представляет Пхеньян в переговорах с Госсекретарем США Майком Помпео. По словам источников газеты, в Вашингтоне рассчитывали, что этот канал даст возможность прямой связи с руководством Северной Кореи в случае серьезных кризисов. Добро на контакты дал в 2009 году президент Барак Обама. Целью было освобождение двух американских журналистов, которые вернулись в США в том же году. Контакты продолжались и в последующие годы, несмотря на то, что попытки убедить Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия не увенчались успехом.

В последний раз секретный канал был использован администрацией Дональда Трампа, чтобы получить подтверждение того, что предложение о проведении американо-северокорейского саммита, переданное администрации Трампа руководством Южной Кореи, исходит от Ким Чен Ына.