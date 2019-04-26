Пхеньян требовал у США 2 миллиона долларов за "лечение" Отто Уормбиера

Северная Корея потребовала от США выплаты 2 миллионов долларов в оплату за лечение и расходы по содержанию американского студента Отто Уормбиера перед передачей Соединенным Штатам находящегося в коме американского гражданина. Об этом сообщает американская пресса.

22-летний здоровый молодой человек оказался в коматозном состоянии вскоре после суда в Пхеньяне в 2016 году, на котором он был приговорен к 15 годам принудительных работ за враждебную акцию - осквернение пропагандистского плаката - во время туристической поездки. Американские врачи отвергли официальную северокорейскую версию о том, что Уормбиер впал в кому, заразившись ботулизмом после приема снотворного препарата. Не приходя в сознание Уормбиер скончался через несколько дней после возвращения в США.

По сообщению агентства Reuters, президент Дональд Трамп дал согласие на подписание обязательства об оплате, однако до конца 2017 года деньги не были перечислены в Пхеньян, а после смерти Уормбиера Северная Корея больше не поднимала этот вопрос. Эксперты по КНДР, однако, предупреждают, что вопрос об оплате может быть поставлен на повестку дня в будущем.

Корреспондент газеты Washington Post, первой сообщившей о требовании КНДР, разговаривал с отцом Уормбиера, который охарактеризовал запрос Пхеньяна как "требование выкупа" за своего сына. Его родители подали иск в американский суд на Северную Корею за бесчеловечное и жестокое обращение с их сыном. Федеральный суд вынес вердикт против Пхеньяна и присудил Уормбиерам в декабре 2018 года 501 миллион долларов компенсации. Официальные лица из КНДР не присутствовали на судебном разбирательстве.

Ранее президент Трамп заявлял, что верит главе КНДР Ким Чен Ыну, уверявшего Трампа, что он не знал о ситуации с Уормбиером. Эта тема обсуждалась во время второго саммита Кима и Трампа в феврале в Ханое. Позже Трамп, однако, заявил в Твиттере, что его «неправильно истолковали», и что он считает КНДР ответственной за смерть Уормбиера.