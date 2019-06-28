Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп предложил провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями сразу после окончания саммита стран-членов "Группы двадцати".

Об этом президент Трамп написал в Твиттере в субботу утром. Президент сообщает, что после завершения встреч на саммите "Двадцатки" он отправится в Южную Корею и "если председатель Ким захочет, я встречусь с ним в демилитаризованной зоне, чтобы обменяться рукопожатием и сказать привет".

До сих пор не было никакой предварительной информации о возможной встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Ответа на это предложение со стороны северокорейского лидера пока не последовало.