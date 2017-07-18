Республиканцы откладывают попытку отзыва закона о здравоохранении

Отзыв "Закона о доступном здравоохранении", так называемого "закона Обамы" будет отложен на неопределенное время после того, как в понедельник два сенатора-республиканца выступили против законопроекта, разработанного республиканцами.

Сенаторы Майк Ли и Джерри Моран заявили, что этот законопроект не обеспечит отзыв и замену "закона Обамы" системой медицинского страхования, в рамках которой можно предотвратить неостановимый рост стоимости медицинского обслуживания, он не поможет снизить стоимость страхования для среднего класса.

Отказ Ли и Морана поддержать законопроект означает, что против него выступили четыре республиканца-сенатора, что обрекает сторонников этого билля на поражение, поскольку все сенаторы-демократы отвергают попытку отзыва "закона Обамы".

Обещание избавиться от этого закона было одним из основных предвыборных лозунгов Дональда Трампа. Однако выполнение этой задачи осложнено расколом среди законодателей-республиканцев, часть которых настаивает на полном отзыве "закона Обамы" и замене его новой реформой, но большинство обеспокоено тем, что такая реформа приведет к потере страхования несколькими миллионами американцев, которые получили его благодаря значительному расширению государственного медицинского страхования, изначально предназначенного для бедных.

Это была уже вторая за последние месяцы попытка республиканцев избавиться от "закона Обамы". Какую тактику изберет руководство Республиканской партии, неизвестно. Глава сенатского большинства Митч Макконнелл предупреждал, что он готов на пойти на переговоры с демократами в случае отказа республиканцев поддержать законопроект. Законодатели-демократы выступают против отзыва "Закона о доступном здравоохранении" и готовы договариваться лишь о видоизменении существующего закона. Не исключено, что республиканцы не будут в обозримом будущем предпринимать новых попыток отозвать этот закон и сосредоточатся на реформе системы налогообложения.