CША направят дополнительный контингент военнослужащих в Польшу

Президент США Дональд Трамп сделает в среду важное заявление о планах дислокации американских военнослужащих в Польше. Это будет заявление о "будущем нашего партнерства в сфере безопасности", сообщил американским СМИ непоименованный представитель Белого дома.

Заявление будет сделано после переговоров Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой, который ранее призвал Белый дом организовать на территории страны-члена НАТО постоянную американскую военную базу, которую он предложил назвать "Форт Трамп". Американские представители не сообщили о деталях готовящегося заявления, но, по данным газеты Wall Street Journal, в администрации Трампа обсуждалась идея отправки в Польшу тысячи американских военнослужащих, которые будут находится не на постоянной, а на ротационной основе и выполнять в основном вспомогательные задачи: пилотировать самолеты-беспилотники, обеспечивать нормальное функционирование американского контингента.

Сейчас в Польше находятся около четырех тысяч американских солдат. Первый контингент был направлен в эту страну в 2017 году для того, чтобы продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов принципу совместной обороны со своими союзниками по НАТО перед лицом опасности со стороны России. Аннексия Москвой Крыма и масштабная поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины внушила серьезную тревогу относительно российских намерений в Польше и странах Балтии.