Эмин Агаларов отменил турне в США, опасаясь задержания

Российский певец Эмин Агаларов отменил концертное турне по Соединенным Штатам и Канаде, которое должно было начаться 26 января, не получив гарантий неприкосновенности от властей США.

Новостная служба Bloomberg цитирует Агаларова, который говорит, что "американская сторона испытывает недобрые намерения" в его отношении и хотела бы превратить историю, связанную с ним, “широко известным человеком, в цирковое шоу".

Имя Эмина Агаларова, чей отец миллиардер Арас Агаларов устраивал в партнерстве с Дональдом Трампом конкурс "Мисс Вселенная" в Москве в 2013 году стало известно в Соединенных Штатах как имя человека, организовавшего встречу адвоката Натальи Весельницкой с ближайшими помощниками Дональда Трампа, к тому моменту кандидата в президенты США от республиканской партии. Весельницкая добилась встречи, пообещав компрометирующие Хиллари Клинтон материалы. Встреча произошла в июне 2016 года за три с небольшим месяца до президентских выборов.

По данным CNN, несколько комитетов Конгресса и специальный прокурор Роберт Мюллер хотели бы опросить Эмина Агаларова о том, что ему известно об этой встрече. В прошлом году Национальный комитет Демократической партии предъявил иск Агаларовым, обвиняя их в сговоре с Дональдом Трампом и Россией с целью вмешательства в американские президентские выборы.

Американский адвокат Агаларова Скотт Балбер сообщил, что с середины прошлого года он вступал в контакт с группой специального прокурора Роберта Мюллера и различными комитетами Конгресса, заявляя, что его клиент готов добровольно ответить на интересующие их вопросы. Однако, по его словам, эти условия были отвергнуты. Его клиента, говорит адвокат, хотели бы опросить под присягой.

Сам Эмин Агаларов объяснил, что он не мог получить гарантий неприкосновенности и безопасности от властей США,