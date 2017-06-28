Конгресс США требует прекратить преследование геев в Чечне

Палата представителей Конгресса США приняла во вторник резолюцию, осуждающую акты насилия против геев и бисексуалоы в Чечне.

Резолюцию поддержало большое число представителей обеих партий.

В документе содержится призыв к чеченским властям "положить конец похищениям, задержаниям и пыткам людей, исходя из их реальной или предполагаемой сексуальной ориентации и призвать к ответственности всех, кто причастен к подобным действиям". Конгрессмены считают, что правительство Соединенных Штатов должно «требовать освобождения всех неправомерно задержанных лиц».

Резолюцию внесла республиканка из Флориды Илеана Рос-Летинен. Ее сын — трансгендер, она — член группы конгрессменов-активистов, остаивающих равноправие ЛГБТ-сообщества.

“Мы стоим плечом к плечу с ЛГБТ и фокусируем внимание на чудовищных преступлениях, которые поощряет путинский режим, с тем, чтобы добиться привлечения к ответу ответственных за эти подлые деяния», - говорится в заявлении, распространенном Рос-Лехтинен. «Теперь мы обязаны обеспечить переезд жертв преследований в безопасные места», - подчеркнул демократ Дэвид Сисиллини.

Конгрессмены оставили в «Твиттере» запись с обращением к президенту Трампу, госсекретарю Тиллерсону и главе делегации США при ООН Хейли последовать их примеру и поддержать гонимых геев и бисексуалов в Чечне.