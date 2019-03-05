Конгрессмены требуют документы о контактах Трампа и Путина

Трое влиятельных членов Демократической партии США - председателей комитетов в Палате представителей - направили запрос в Белый Дом и Госдепартамент с просьбой предоставить подробную информацию о встречах президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Трамп и Путин встречались пять раз после вступления Трампа в должность в январе 2017 года включая по меньшей мере один раз без присутствия других официальных американских представителей.

Одновременно судебный комитет Палаты представителей объявил, что рассылает письма 81 юридическому и физическому лицу с запросом предоставить информацию и документы имеющие отношение к президенту Трампу. Законодатели от Демократической партии, которые имеют большинство голосов в Палате представителей, начали обширное расследования бизнес-практики Дональда Трампа до вступления в должность, а также его администрации после начала действия его президентского мандата.

Джерольд Надлер, который возглавляет судебный комитет, заявил, что в рамках расследования законодатели будут искать ответы на вопросы, связанные с возможной коррупцией, препятствованию правосудию, негласными выплатами женщинам за их молчание об отношениях с Дональдом Трампом, возможным сговором с Россией и обвинениями президента Трампа в злоупотреблении служебным положением. Джерольд Надлер подчеркнул, что в данный момент импичмент Трампа не является целью законодателей-демократов. Для такого шага, сказал он, требуется убедить общественное мнение, что такая мера действительно оправдана. Надлер, однако, заявил о своей убежденности, что президент мог нарушить закон, препятствуя правосудию.

Среди лиц, которым отправлен запрос - российский олигарх Виктор Вексельберг, русско-американский предприниматель грузинского происхождения Ираклий Кавеладзе, лобист из Казахстана Ринат Ахметшин, переводчик Анатолий Самохорнов, а также основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Запрос отправлен также в Белый дом и Министерство юстиции. Комитет требует ответа в течение двух недель.

Президент Трамп обвинил законодателей-демократов в том, что те, не найдя признаков сговора штаба Трампа с Кремлем, пытаются теперь найти любой повод, чтобы "избавиться от президента".

Члены Республиканской партии в Палате представителей заявили, что у демократов нет оснований для таких действий. Эти расследования могут растянуться на месяцы, поскольку объектом внимания Конгресса стали высокопоставленные служащие администрации Трампа, его избирательного штаба, инаугурационного комитета и его компании Trump Organization.