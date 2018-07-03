Белый дом: США не признают аннексии Крыма

Соединенные Штаты не признают российскую попытку аннексировать Крым и не отменят санкции до тех пор, пока полуостров не будет возвращен Украине. С таким заявлением в понедельник выступила пресс-секретарь Белого дома Сэра Сандерс.

"Мы согласились не согласиться с Россией на этом фронте", - пояснила Сандерс.

Вопросы о возможном изменении позиции США в отношении аннексии Россией Крыма стали задаваться представителям администрации после того, как в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты согласиться с российскими притязаниями на Крым: "Мы посмотрим". Сандерс ничего не сказала о том, будет ли обсуждаться статус Крыма на американо-российском саммите, который должен пройти 16 июля в Хельсинки.

Во время телевизионного интервью в прошедшее воскресенье советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон повторил фразу президента: "Мы посмотрим", отвечая на вопрос будет ли статус Крыма объектом обсуждений на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.