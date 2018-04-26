СМИ: Высланные из США россияне следили за беженцами из России

Среди высланных в марте из США десятков сотрудников российских дипломатических миссий были работники спецслужб, пытавшиеся выйти на след беженцев из России, которые рассматриваются Кремлем как предатели или враги. Об этом телекомпании CNN сообщили непоименованные американские официальные лица.

По крайней мере, в одном случае российские агенты интересовались бывшим россиянином, который в рамках специальной программы ЦРУ получил документы на другое имя и находился под защитой американских спецслужб. Этот эпизод, как пишет CNN, заставил предположить, что российские власти намереваются предпринять некие акции в отношении этих людей.

Представители ЦРУ и Белого дома отказались комментировать это сообщение, российское посольство в Вашингтоне не отреагировало на просьбу о комментарии.

Тревога усилилась после покушения в Великобритании на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Правительственные эксперты в Великобритании и США предупреждают, что российское руководство, судя по всему, рассматривает политические убийства на территории западных стран как приемлемый способ действий.