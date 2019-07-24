Глава ФБР: Кремль намерен вмешаться в президентские выборы в США

Россия намерена вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году. Об этом заявил на слушаниях в Судебном комитете Сената США во вторник директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

По словам Рэя, несмотря на санкции и другие меры, направленные на предотвращение повторения сценария 2016 года, Москва не собирается останавливаться. Двухлетнее расследование специального прокурора Роберта Мюллера показало, что Россия целенаправленно вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, пытаясь воздействовать на американских избирателей, проводя пропагандистскую кампанию в социальных сетях и распространяя фальшивую информацию. Расследование Мюллера привело к предъявлению обвинений против 25 российских граждан и трех российских компаний. Вашингтон также наложил санкции на российских граждан и сотрудников военной разведки, считающихся причастными к вмешательству.

Рэй выступил перед сенатским комитетом за день до того, как бывший спецпрокурор Мюллер даст публичные показания в Конгрессе о своем двухлетнем расследовании российского вмешательства в американский избирательный процесс. В отчете Мюллера указано, что, хотя Россия пыталась помочь Дональду Трампу во время предвыборной кампании сам президент к этому прямого отношения не имеет.



После выступления Рэя демократы в Сенате подвергли критике лидера республиканского большинства Митча Макконнелла за то, что он, как они считают, не принял достаточных мер по обеспечению безопасности выборов. Макконнелл ответил, что в прошлом году было выделено достаточно средств на обеспечение безопасности выборов и что нет надобности в дополнительных мерах.

Во время своей последней встречи с Владимиром Путиным в июне Трамп в шутливой манере предложил ему не вмешиваться в выборы, за что был подвергнут осуждению многими демократами за несерьезное, по их словам, отношение к этому вопросу.