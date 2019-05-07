Американская фирма сворачивает банковские операции в России

Одна из ведущих финансовых фирм мира американская финансовая корпорация Morgan Stanley собирается отправить официальное уведомление Центробанку России о прекращении банковских операций в стране с первого квартала 2020 года. Об этом сообщает информационное агентство Reuters

В результате введения санкций против Кремля после аннексии Крыма и вмешательства в американскую президентскую кампанию Россия потеряла привлекательность для фирмы, которая значительную часть доходов получает благодаря операциям по финансированию компаний, выпуску облигаций, обеспечению сделок по продаже и слиянияю фирм. В ежегодном отчете компании подчеркивается, что санкции США и Евросоюза после аннексии Крыма Москвой в 2014 году серьезно затруднили доступ российских компаний на международные финансовые рынки.

Morgan Stanley - в числе первых крупных представителей западного финансового сектора, которые начали свою деятельность в России в переходный период после распада СССР, первый офис в Morgan Stanley в Москве открылся в 1994 году. Компания также приняла решение не уходить из России после дефолта в 1998 году. Дочерний банк Morgan Stanley в России начал работать в 2005 году.

Несмотря на закрытие своих банковских операций, Morgan Stanley продолжит вести консалтинговый бизнес в России, для которого не требуется лицензия Центробанка.