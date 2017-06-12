СМИ: российские хакеры могут сорвать подачу электричества в США

Россия располагает кибероружием способным сорвать подачу электроэнергии в американские города, предупреждают американские эксперты.

В понедельник был обнародован отчет американской фирмы Dragos, занимающейся исследованиями в области кибербезопасности. Ее специалисты пришли к выводу, что специальная программа, использованная российскими хакерами для отключения электроснабжения на Украине в декабре 2015 года, после небольшой модификации может быть успешно применена и против американских систем электроснабжения. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на главу фирмы Серджио Калтаджироне. Он говорит, что наличие этой хакерской программы в корне меняет ситуацию в области кибербезопасности. Российские хакеры, связанные с российскими властями, уже пытались проникнуть в компьютерные системы американских компаний, занимающихся энергоснабжением, утверждают американские эксперты.

В декабре 2015 года в результате хакерской атаки была отключена подача электричества более чем 200 тысячам жителей Украины. Официально Соединенные Штаты не возложили вину за эту акцию на Россию, но американские специалисты считают, что за атакой стояла та же самая группа хакеров, которая годом раньше пыталась атаковать американские компании.

Как говорят эксперты, для создания такой хакерской программы и ее испытания требуются значительное финансирование и возможности ее возможности ее испытать, что указывает на вероятную связь хакеров с государством или другими серьезными финансовыми спонсорами.

Согласно американским экспертам, успешная хакерская атака на американские системы электроснабжения может привести к срыву подачи электричества в разные регионы страны, которые затянутся от нескольких часов до нескольких суток.