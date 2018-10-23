Трамп: США готовы наращивать ядерный потенциал

Президент США Трамп, выступая в понедельник перед журналистами, вновь заявил, что Вашингтон намерен денонсировать американо-советский Договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности по причине нарушения его российской стороной.

Президент подчеркнул, что США готовы увеличить свой ядерный арсенал. "Америка будет наращивать свой ядерный арсенал, пока страны мира, такие, как Россия, Китай или любая другая, не осознают, что не могут безнаказанно угрожать нашей безопасности или безопасности наших союзников. Россия не следовала ни духу, ни букве договора о РСМД ", – сказал Дональд Трамп.

Китай не подписал такого рода соглашения с США и поэтому не ограничен в создании подобного вида ракет.

Новое заявление президента последовало накануне встречи его советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что Джон Болтон объявит Владимиру Путину о решении Дональда Трампа об отказе США от договора РСМД.

Договор РСМД, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, ликвидировал целый класс ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Однако, как заявляет Вашингтон, Москва в нарушение договоренности создала ракету средней дальности "Новатор 9М729", способную нанести молниеносный удар по странам НАТО.