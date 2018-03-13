Комитет Конгресса не нашел признаков сговора штаба Трампа с россиянами

Комитет Палаты представителей Конгресса США завершил свое расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс и не обнаружил признаков сговора людей из предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями. Об этом в понедельник вечером сообщили руководители комитета.

В заявлении говорится, что ходе парламентского расследования были подтверждены выводы американских разведслужб о проведении Россией так называемых активных мероприятий с целью вмешательства в американский политический процесс и разжигания розни. Однако эксперты Конгресса не обнаружили признаков того, что Дональд Трамп был предпочтительным, с точки зрения Кремля, кандидатом. Они также не выявили признаков координирования, сотрудничества или сговора между членами избирательного штаба Дональда Трампа и российскими гражданами.

Во вторник проект доклада, подготовленный законодателями-республиканцами, будет представлен законодателям-демократам, обвиняющим республиканцев в том, что те поспешили свернуть расследование под давлением Белого дома. Республиканцы настаивают на том, что затянувшееся более, чем на год расследование было всеобъемлющим, предложения, содержащиеся в докладе, помогут нейтрализовать попытки Кремля вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре нынешнего года.

Свои собственные расследования вмешательства Кремля в американские выборы продолжают вести два комитета Сената и специальный прокурор Роберт Мюллер.