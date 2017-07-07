Россия возражает против резолюции с осуждением Пхеньяна

В четверг российская делегация в ООН выступила против осуждения Советом безопасности северокорейских испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает информационное агентство Reuters.

Россия настаивает на том, что эта ракета не является межконтинентальной, как значится в проекте резолюции, подготовленном США. Именно к такому выводу пришли американские военные эксперты. Россия предлагает поправки к этому проекту резолюции, однако не ясно, продолжат ли американские дипломаты переговоры с российскими коллегами в целях достижения консенсуса. По оценке Москвы, Северная Корея испытала во вторник ракету средней дальности; Китай выводы своих технических экспертов не огласил. Пхеньян утверждает, что ракета была межконтинентальной. Соединенные Штаты склоняются к мнению, что это соответствует действительности и что у КНДР появилось ракета, способная нанести ядерный удар по американской территории на Аляске и Гавайях.

Как заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, если России нужны данные технической разведки о параметрах северокорейского испытания, то она «с удовольствием их предоставит».

Без одобрения России американская резолюция, предусматривающая также введение новых санкций в отношении Пхеньяна, не может быть принята. Хейли не уточнила, какие штрафные меры содержатся в проекте резолюции, отметив только, что они могут включать блокирование валютных переводов в КНДР и прекращение поставок топлива на нужды ее вооруженных сил и военных предприятий.