Конгресс США готов ответить на нарушение Россией договора РСМД

Американские законодатели намерены выделить 58 миллионов долларов в качестве ответа на нарушение Россией советско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного в 1987 году, сообщает американская пресса.

Члены Палаты представителей и Сената согласовали так называемый Акт о ежегодных оборонных расходах, куда включена соответствующая мера.

Соединенные Штаты два года назад публично заявили о том, что Россия нарушила этот договор, разместив в европейской части страны крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Некоторые законодатели выступили с призывами отказаться от выполнения этого договора. Однако, по словам сотрудников Конгресса, вместо этого законодатели намерены выделить деньги на исследования и развитие технологий, которые позволят США в случае необходимости поддержать паритет с Россией по ракетам средней и меньшей дальности действия наземного базирования. Авторы законопроекта подчеркивают, что подобные исследования не противоречат букве РСМД. В законопроекте также содержится положение о нарушении Россией данного договора и оговариваются условия для возможного приостановления Соединенными Штатами его действия. Законодатели включили пункт с требованием к Белому дому идентифицировать официальных лиц из политического и военного руководства России, причастных к нарушению РСМД. Эта мера может стать базисом для введения в их отношении санкций.