Госсекретарь США : Москва подрывает санкции против Пхеньяна

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обвинил Россию в попытках подорвать санкции против Северной Кореи, введенные Советом Безопасности ООН за создание ядерного оружия и баллистических ракет.

"Россия активно пытается подорвать резолюции Совета Безопасности ООН и работу комитета ООН, оценивающего осуществление режима санкций", - заявил Госсекретарь Помпео во время брифинга в Государственном департаменте. Поводом для заявления стало вмешательство России в процесс подготовки доклада комитета с целью изъять из него ссылки на нарушение санкций российскими гражданами. В четверг Соединенные Штаты отказались санкционировать обнародование измененной версии доклада, потребовав опубликовать его первоначальную версию.

Майк Помпео подчеркнул, что США остаются привержены поддержанию жестких санкций против Пхеньяна как ключевого средства давления до тех пор, пока Северная Корея не приступит к денуклеаризации.

После встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре Россия и Китай призвали Совет Безопасности ООН начать обсуждение вопроса о постепенной отмене санкций. В четверг США ввели санкции против китайской фирмы и ее российского филиала за незаконное перемещение средств в Северную Корею.