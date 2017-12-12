Комитет Сената США будет расследовать продажу Uranium One Росатому

Сенатор-республиканец Джон Баррассо, глава сенатского комитета по вопросам охраны окружающей среды начал официальное расследование действий высших сотрудников правительства Барака Обамы, одобривших продажу канадской компании Uranium One одной из дочерних фирм Росатома. По данным сенатора, после совершения сделки Uranium One, владеющая урановыми месторождениями в США, незаконно экспортировала добытый в Соединенных Штатах уран. Об этом сообщает газета Washington Examiner.

В понедельник сенатор Баррассо направил письмо министру энергетики США Рику Перри и главе комиссии по ядерному регулированию Кристин Свиницки, с просьбой передать его комитету все документы, касающиеся контактов между администрацией Обамы и представителями России во время процесса одобрения сделки по продаже Uranium One.

История продажи Росатому в 2010 году канадской компании Uranium One получила громкую огласку в октябре нынешнего года после появления сообщений в прессе о том, что представитель Росатома в США Вадим Микерин занимался в Соединенных Штатах незаконной деятельностью, связанной с оборотом урана. Сделка была одобрена несмотря на расследование деятельности Микерина, которое велось ФБР.

По условиям контракта о покупке Росатомом Uranium One, канадская компания не имела права продавать добытый в США уран за рубеж. Критики этой сделки обращают внимание на то, что благотворительный фонд Клинтонов получил больше 3 миллионов долларов пожертвований от одного из директоров Uranium One. Хиллари Клинтон, которая в то время была госсекретарем США, являлась членом комитета, одобрившего эту продажу.