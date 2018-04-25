Нефть США теснит российскую на европейском рынке

Объемы американской нефти, экспортированной в Европу с начала года, возросли в четыре раза в сравнении с подобным периодом прошлого года. Американская нефть начинает составлять ощутимую конкуренцию на европейском рынке нефти, поставляемой странами-членами ОПЕК и Россией, сообщает информационное агентство Reuters.

По данным Thomson Reuters, американские производители за первые четыре месяца 2018 года экспортировали в Европу около 7 миллионов тонн нефти. Объемы экспорта в апреле должны достичь 2,2 миллиона тонн нефти, что является рекордом. Ведущие импортеры - Италия, Великобритания и Нидерланды. Нефтеперерабатывающие фирмы в Польше и Норвегии проводят тестирование американской нефти.

По словам экспертов, интерес к импорту американских энергоресурсов растет благодаря дешевизне американской нефти, которая даже с учетом стоимости ее транспортировки может конкурировать c нефтью марки Brent. Одновременно, сравнительно высокие цены нефти гарантируют прибыль американским производителям сланцевой нефти, которые наращивают ее добычу. По данным газеты "Ведомости", экспорт российской нефти в Европу в первые два месяца года упал на 10 процентов, в том числе, и в результате падения спроса на нее.

По официальным прогнозам, в 2018 году производство нефти в США вырастет до 620 миллионов тонн. Приблизительно столько же нефти будет добываться в России и Саудовской Аравии.