Сенат США подготовил санкции против российских компаний и граждан

Американские сенаторы в понедельник поздно вечером достигли договоренность о расширении режима санкций против российских граждан и корпораций в ответ на российские действия на Украине, кибератаки во время президентских выборов в США и сирийскую кампанию России. В законопроект также включено положение, предоставляющее Конгрессу право рассмотреть любую попытку администрации Дональда Трампа ослабить режим санкций против Кремля.

Глава сенатского большинства в Конгрессе Митч Макконелл официально назначил голосование по новым мерам на конец нынешней недели. Эти предложения включены в законопроект о расширении санкций против Ирана.

Новые санкции, согласованные сенаторами от обеих партий, направлены против сотрудников российского разведывательного и оборонного ведомств. Объектом их действия также могут стать энергетическая, железнодорожная и добывающая отрасли российской экономики. В новый пакет санкций включены положения, позволяющие наказывать нарушителей прав человека в России.

Как заявили инициаторы этого законопроекта, ему обеспечена подавляющая поддержка в Сенате. Реакция Белого дома на эту инициативу законодателей пока неизвестна.