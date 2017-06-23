Спикер Конгресса США высказался за новые санкции против Кремля

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан высказался в поддержку законопроекта о введении новых санкций в отношении Ирана и России, принятого на прошлой неделе Сенатом.

Результаты голосования по законопроекту в верхней палате были 98 «за» и 2 «против». Тем не менее председатель Комитета по бюджетно-финансовой политике Палаты представителей республиканец Кевин Брэди упрекнул сенаторов в отступлении от конституции, поскольку, согласно основному закону, любые меры, имеющие отношения к финансам, должны инициироваться нижней палатой.

Демократы в ответ обвинили республиканцев в том, что своими придирками они подыгрывают администрации Трампа, которая выступает против новых антироссийских санкций. Заявление Пола Райана в поддержку законопроекта призвано парировать обвинения демократов. Чуть ранее Брэди предложил сенаторам добавить в законопроект о санкциях ряд мелких поправок, которых будет достаточно, чтобы дать нижней палате Конгресса возможность выдвинуть свою версию закона.

Новые штрафные меры, утвержденные Сенатом, являются ответом на вмешательство России в прошлогоднюю президентскую кампанию и на ее действия на Украине и в Сирии. В документе оговорено, что у Конгресса будет 30 дней на то, чтобы рассмотреть любые предложения администрации Трампа по смягчению или отмене санкций.