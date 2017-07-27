Финальная версия закона о санкциях будет одобрена Сенатом до конца июля

В среду представители Сената и Палаты представителей Конгресса США преодолели последнее препятствие на пути к одобрению окончательной версии законопроекта, которым предусматриваются санкции в отношении Ирана, Северной Кореи и России.

Глава сенатского комитета по вопросам внешней политики Боб Коркер, выступавший за выделение санкций против Пхеньяна в отдельный закон, и высказавший сомнения в отношении одобренного во вторник Палатой представителей законопроекта, включающего штрафные меры против трех стран, объявил в среду вечером, что Сенат намерен одобрить версию законопроекта, принятую Палатой представителей, в ближайшие дни до августовских парламентских каникул. "Новость дня состоит в том, что российские санкции станут законом", - объявил сенатор Коркер. Неизвестно поступит ли окончательный законопроект на подпись президенту Трампу до начала августа.

Представители Белого дома не дали однозначного ответа на вопрос намерен ли президент Трамп подписать его, дав лишь понять, что это вероятно. Администрация Дональда Трампа выступала против этого закона, настаивая на том, что он неправомерно ограничивает свободу действий президента США, обязывая его получить согласие Конгресса на изменение режима санкций или их отмену. Однако близкое к единодушному одобрение обеими палатами Конгресса этого законопроекта, означает, что законодатели, скорее всего, с легкостью преодолеют президентское вето, обеспечив вступление этого закона в силу.

Этот билль придает статус закона санкциям против российских граждан и компаний, введенным в наказание за аннексию Крыма, поддержку Москвой сепаратистов на востоке Украины, российское вмешательство в американские президентские выборы. Им предусматриваются дополнительные санкции в отношении россиян, причастных к кибероперациям и в отношении компаний, участвующих в совместных энергетических проектах с российскими фирмами.