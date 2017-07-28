Cенат США утвердил закон о санкциях против российских фирм и граждан

Американский Сенат подавляющим числом голосов – 98 против 2 - одобрил в четверг новый пакет санкций в отношении российских граждан и компаний, а также Ирана и Северной Кореи согласованный накануне верхней и нижней палатами Конгресса.

Законопроект теперь направляется на подпись президенту Трампу. Белый дом выражал недовольство положением документа, который обязывает администрацию уведомлять Конгресс о любых изменениях в режиме санкций и дает законодателям 30 дней на то, чтобы решить, блокировать им предлагаемые изменения или нет.

Конгресс крайне редко берет на себя столь широкие полномочия в вопросах внешней политики. Исключение, сделанное в данном случае, законодатели объясняют сомнениями в том, что президент Трамп может сохранять объективность в отношении России, учитывая публично выраженные им симпатии по отношению к Путину.

Законопроект будет представлен на подпись президенту США Дональду Трампу до конца июля. Белый дом не разглашает, наложит ли президент вето на законопроект. В любом случае, учитывая огромную поддержку пакета санкций в Сенате, президентское вето будет легко преодолено. Тем не менее новый начальник Отдела печати и информации Белого дома Антони Скарамуччи заявил в четверг CNN, что Трамп может наложить вето на законопроект, но только ради того, чтобы договориться с Конгрессом о еще более жестких санкциях против России.