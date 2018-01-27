Российские олигархи лоббируют Вашингтон

Представители российских олигархов ведут лоббисткую кампанию в Вашингтоне с целью предотвратить появление своих имен в списке олигархов близких к Кремлю, который должен быть обнародован администрацией Дональда Трампа в понедельник. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным собеседников газеты, десятки состоятельных российских граждан наняли лучших американских юристов и лоббистов для того, чтобы выяснить будут ли они фигурантами этого списка и можно ли что-то сделать, чтобы в него не попасть. Список готовится сотрудниками Государственного департамента и Министерства финансов США в соответствии с законом о санкциях, принятым Конгрессом прошлым летом. Правительство должно представить список олигархов, приблизительные размеры их состояний, источники доходов самих олигархов и их близких родственников, а также данные об их активах в Соединенных Штатах.

Появление имени в списке не влечет автоматического объявления санкций в отношении людей, внесенных в него. Однако, как говорят лоббисты, их клиенты обеспокоены тем, что они в будущем могут стать объектом действия санкций, и что международные финансовые фирмы откажутся иметь с ними дела из-за повышенного уровня риска.

Газета цитирует сенатора-демократа Бена Кардина, который выражает надежду на то, что этот "отчет заставит некоторых из олигархов задаться вопросом о том, мудро ли они себя ведут, связывая свое имя с режимом Путина".

Неизвестно сколько имен появятся в этом списке и будут ли они обнародованы или часть списка будет засекречена.

Вместе со списком будет опубликован доклад с анализом последствий потенциальных ограничений размещения суверенного российского долга России за границей.