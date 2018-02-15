Минфин США "активно работает" над новыми санкциями против Кремля

Администрация президента США Дональда Трампа вскоре введет новые санкции, исполняя закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Об этом в среду во время слушаний в Сенате заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В ответ на вопросы законодателей о том, почему администрация не объявила о новых санкциях против российских граждан, компаний и учреждений к 29 января, когда администрация обнародовала список олигархов и высших российских чиновников, близких к Владимиру Путину Стивен Мнучин заявил, что "санкции станут реальностью", работа над ними, по словам министра, идет в данный момент.

Министр финансов не сказал о сроках введения новых санкций. Во время слушаний в Сенате в январе сразу после предания списка гласности Стивен Мнучин заверил законодателей, что засекреченная версия этого списка станет основой для санкций, которые будут введены "в ближайшем будущем".

Во вторник, выступая в Конгрессе, руководители американских разведывательных служб заявили о том, что Кремль, скорее всего, попытается оказать влияние на американский электорат посредством операций в новостном пространстве и социальных сетях. Они также предупредили избирательные комиссии в разных о штатах о возможности кибератак на их компьютерные системы и базы данных. Одной из целей "Закона о противодействии противникам Америкам посредством санкций" является наказание причастных к вмешательству Кремля в американские президентские выборы 2016 года.