Трамп: санкции будут введены, как только Кремль заслужит их

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что он введет новые санкции против россиян "как только они заслужат их".

Отвечая на вопрос, заданный журналистом уже после окончания совместной с премьер-министром Японии Шиндзо Абе пресс-конференции, президент вернулся к микрофону и пояснил: "Никто не был более жесток по отношению к России, чем президент Дональд Трамп. У нас был очень жестокий бой в Сирии недавно между нашими войсками и российскими войсками, и это очень грустно. Много людей погибло в этом бою".

Президент Трамп посетовал на американскую прессу, которая, по его словам, безосновательно утверждает, что он настроен мягко в отношении Кремля. "Но Россия вам скажет, что не было никого жестче, чем Дональд Трамп".

Эти заявления президент Трамп сделал через день, после того, как пресса сообщила о разногласиях в его администрации относительно введения новых санкций в отношении российских компаний, имеющих отношение к программе создания сирийского химического оружия. В воскресенье постоянный представитель США в ООН Никки Хейли публично сообщила о том, что о санкциях будет объявлено в понедельник, однако соответствующего объявления в понедельник не последовало, а источники в окружении президента Трампа пояснили, что от введения санкций было решено отказаться из-за сдержанной реакции Кремля на воздушные удары по складам химического оружия и военной лаборатории сирийской армии.